Enthaltsame WM : Sex-Verbot in Katar? Fußball-Fans drohen bis zu 7 Jahre Haft

Schlechte Nachrichten für alle Singles, die zur Fußball-WM reisen. Gemäß eines englischen Medienberichts können Fans in Katar bis zu sieben Jahre ins Gefängnis wandern, wenn sie unehelichen Sex haben.

Die Fußball-WM findet in diesem Jahr in Katar statt.

Dass bei der Fußball-WM in Katar so einiges anders sein wird als bei vergangenen Turnieren, ist längst bekannt. Ein Alkoholverbot steht zur Debatte, zudem sollen es einige Hotels ablehnen , homosexuelle Menschen zu beherbergen. Nun sorgt neu eine Meldung aus England über ein angebliches Sexverbot in Katar für Wirbel.