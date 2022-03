Luxemburg : Sexarbeiterinnen bieten wieder ihre Dienste an

LUXEMBURG – In Luxemburg arbeiten etwa 2000 Prostituierte. Während des Lockdows gerieten viele von ihnen in finanzielle Schwierigkeiten, da die Kundschaft ausgeblieben war.

Konzentrierte sich die Prostitution in Luxemburg wegen der Corona-Pandemie in Berchem? Diese Frage richtete L'essentiel an die Police Grand-Ducale nachdem ein Leser-Reporter berichtete, dass er dort Sexarbeiterinnen auf Kundenfang beobachtet hatte. Der Polizei sei dies nicht unbekannt. Allerdings sei die «Aktivität dort nicht bedeutend hoch», auch wenn seit dem Ende des Lockdowns ein leichter Anstieg festgestellt worden sei.