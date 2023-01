Skandal im TV: Sexismus bei DSDS – Dieter Bohlen zeigt keine Reue

Quote sinkt, Bohlens TV-Zukunft ungewiss

Wie das Boulevardmedium aus Senderkreisen erfahren haben will, steht es um Bohlens TV-Zukunft wegen seines Ausrutschers nicht so rosig. Es soll mehrere Krisensitzungen wegen ihm gegeben haben. Bohlen hätte eigentlich eine neue Show bekommen sollen, insofern die Quoten der aktuellen DSDS-Staffel gut sind. Diese Pläne seinen nun aber auf Eis gelegt. Um die Quote stand es nämlich schon besser: Am Mittwoch zählte der Sender mit 2,1 Millionen Zuschauern fast eine Million weniger als bei der Auftaktfolge.

«Dieter hat mich beleidigt»

Vor ihrer Teilnahme bei «Deutschland sucht den Superstar» war Jill Lange in verschiedenen Reality-Formaten wie «Are you the One? und «Ex on the Beach» zu sehen. Dort galt sie als «Playerin», die sich auf keinen Typen festlegen wollte. Am Ende schaffte es dann aber Lars Maucher (26) in ihr Herz und die beiden verließen «Ex on the Beach» als Paar. Momentan sind sie immer noch glücklich zusammen.