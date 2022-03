Luxemburg : Sexismus verdirbt Frauen immer noch den Beruf

LUXEMBURG – Jede zweite Frau im Großherzogtum gibt an, Opfer von Sexismus am Arbeitsplatz zu sein. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Gewerkschaft OGBL.

«Hast du noch deine Tage?» Diese Art eher wenig subtiler Bemerkungen bekommen Frauen auch heute noch an ihrem Arbeitsplatz zu hören. Oder etwa, ob sie Kinder haben oder nicht, Bemerkungen über die Art sich zu kleiden, kindische und verletzende Spitznamen, Bemerkungen über die Stimme oder das Aussehen... Die Liste des gewöhnlichen Sexismus am Arbeitsplatz ist lang, so das Ergebnis einer Umfrage des OGBL Equality, das am Dienstag vorgestellt wurde.

«Wir haben sowohl nach dem brutalsten Sexismus, wie der sexuellen Belästigung, gefragt, aber wir wollten auch den Fokus auf den alltäglichen Sexismus legen, der subtiler ist, in kleinen Schritten geschieht, den kulturellen Sexismus», erklärt Michelle Cloos, Verantwortliche von OGBL Equality und fügt hinzu: «Man sieht, dass man als Frau am Arbeitsplatz immer noch anders behandelt wird als ein männlicher Kollege.» Dies zeige sich auf ganz unterschiedliche Weise, wie etwa weniger ernst genommen zu werden, in Gesprächen häufiger unterbrochen zu werden bis hin zu den geringeren Chance auf berufliche Weiterentwicklung.

Ein Gefühl, das sich in der Umfrage bestätigt. So gibt fast jede zweite Frau (46 Prozent) an, Opfer von Sexismus geworden zu sein. 19 Prozent der Befragten gaben an, sexuell belästigt worden zu sein. In den meisten Fällen gingen die Handlungen von Vorgesetzten aus (62 Prozent). Aber der Vorgesetzte, der glaubt, sich alles erlauben zu können, ist nicht allein, sondern es kann sich auch um einen Kollegen (55 Prozent) oder einen Kunden oder externen Dienstleister (27 Prozent) handeln. Es gibt auch Unterschiede je nach Branche, wobei der Banken- und Versicherungssektor der sexistischste zu sein – mit 60 Prozent Opfern von Sexismus und 20 Prozent Opfern von sexueller Belästigung.

«Das hat reale Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen» Manon Meiresonne, OGBL Equality

«Das hat reale Auswirkungen auf die Gesundheit dieser Personen», beklagt Manon Meiresonne von OGBL Equality, der von verschiedenen Symptomen wie Angstzustände, Schlafstörungen oder Bauchschmerzen spricht. Fast ein Drittel der Opfer erklärte, bereits den Wunsch gehabt zu haben, zu kündigen. 62 Prozent der Opfer haben es nicht gewagt, ihren Arbeitgeber darüber zu informieren. Wenn sie es doch taten, wurden nur in acht Prozent der Fälle Maßnahmen ergriffen. Letztendlich fühlten sich die meisten Opfer nicht unterstützt – weder moralisch noch konkret.

«Die meisten Menschen, die sich als Opfer fühlen, sprechen im privaten Kreis darüber, nicht im beruflichen Umfeld – und wenn doch, passiert meistens nichts», sagt Michelle Cloos, «Das ist ein echtes Problem und zeigt, dass es wirklich notwendig ist, bessere Strukturen in den Unternehmen zu schaffen. Tarifverträge können auch ein Instrument sein», sagt sie. Dabei sei sie sich durchaus bewusst, dass die Umfrage nicht von einem professionellen Meinungsforschungsinstitut durchgeführt wurde und ein subjektives Ergebnis liefere. «Subjektivität ist wichtig», sagt sie, «wenn sich so viele Frauen als Opfer von Sexismus fühlen, ist das Problem real.»

Zu ihrem großen Bedauern «überraschen uns diese Ergebnisse nicht, sie entsprechen den Aussagen, die wir erhalten», sagt Michelle Cloos. Dabei sieht sie auf verschiedenen Ebenen Handlungsbedarf, um für das Thema zu sensibilisieren. «Man muss darüber sprechen, es thematisieren, um sich des Problems besser bewusst zu werden.» Gleichzeitig müsse auch die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten gestärkt werden, damit die Personen wissen, an wen sie sich wenden können. «Schließlich gibt es einen enormen Bedarf an Schulungen, damit sich alle dieses Problems am Arbeitsplatz bewusst sind», sagt Cloos.