Luxemburg: Sexualaufklärung, Abtreibung, häusliche Gewalt – Planning Familial ruft zu Paradigmenwechsel auf

«Sexualerziehung und Aufklärung über emotionales Wohlergehen ist gesetzlich verankert, aber mein Sohn hatte nie auch nur eine einzige Unterrichtsstunde, weder in der Schule noch auf dem Gymnasium. Andere Eltern erzählten mir hingegen, dass ihre Kinder sehr wohl darin unterrichtet würden. Es hängt einfach vom Willen der Erwachsenen ab. Dabei ist Aufklärungsarbeit von entscheidender Bedeutung, angesichts der Vorurteile, die im Internet und in sozialen Netzwerken kursieren», erklärt Ainhoa Achutegui, Präsidentin des Vereins Planning Familial am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz. Die Organisation verlangt, dass mehr Geld bereitgestellt wird, und plädiert für einen Mentalitätswandel. Dazu stellt sie drei Forderungen.

Abtreibung in der Verfassung

So sollen nach dem Willen von Planning Familial das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung verankert und die Frist von zwölf auf vierzehn Schwangerschaftswochen erhöht werden. Jedem ausgebildeten Arzt solle es erlaubt sein, die erste Ultraschalluntersuchung durchzuführen.

Unverjährbarkeit von Sexualverbrechen

Auch fordert die Organisation mehr Hilfsangebote für Betroffene: «Wir brauchen eine echte Opferberatung mit Sozialarbeitern, Psychologen und Juristen», heißt es von der Präsidentin. Schließlich müssten bestimmte Begriffe gesetzlich noch definiert werden. «Wir wissen nicht, wie viele Feminizide es in Luxemburg gibt oder wie viele Kinder aufgrund von häuslicher Gewalt zu Waisen wurden. Denn rechtlich gesehen gibt es den Begriff Feminizid nicht», so Céline Gérard von der ASBL Femmes en détresse (Frauen in Not) abschließend.