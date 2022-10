Im badischen Weil am Rhein fahnden die Behörden mittels laminierten Aushangs nach einem Tatverdächtigen im Fall von sexueller Kindesmisshandlung. Ein Rechtschreibfehler in der Überschrift warf zunächst Fragen an der Echtheit des Fahndungsaufrufs auf.

Deutschland : Sexualdelikt an Mädchen in Erlebnisbad – Polizei fahndet nach diesem Mann

1 / 4 Wer kennt diesen «Tätert» steht in der Überschrift dieser öffentlichen Fahndung. In den sozialen Medien sorgte am letzten Wochenende dieser Rechtschreibfehler für Gesprächsstoff und Zweifel an der Echtheit der Fahndung. facebook «Wenn es stimmt, warum teilt es die Polizei nicht?», wundert sich eine Frau in der Facebookgruppe «Netzwerk Lörrach». facebook Die Polizei Baden-Württemberg bestätigte jedoch die Echtheit des Aushangs auf Anfrage. Im Fall einer schweren sexuellen Misshandlung eines zehnjährigen Mädchens im Erlebnisbad «Laguna» in Weil am Rhein wird ein Tatverdächtiger gesucht. Die Online-Fahndung erfolgte am Dienstag dieser Woche. Polizei Baden-Württemberg

Im Erlebnisbad Laguna in Weil am Rhein soll es Anfang September zu einem Sexualdelikt an einem Mädchen gekommen sein, wie die Staatsanwaltschaft Lörrach am Montag bekannt gab. Ereignet hatte sich die Tat am 3. September zwischen 15.30 und 16 Uhr im Bereich der blauen Rutschbahn. Die Polizei hat am Montag Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht. Gesucht wird ein etwa 1,70 Meter großer, schlanker Mann zwischen 40 und 50 Jahren. Der Tatverdächtige hat dunkles Haar und leichten Haarausfall am Hinterkopf.

Schon am Wochenende war ein laminierter Aushang des Kriminalkommissariats Lörrach mit Bildern des Mannes beim Erlebnisbad Laguna aufgetaucht. In den sozialen Medien sorgte dies für Gesprächsstoff. Nicht zuletzt wegen eines Schreibfehlers, wodurch die Authentizität des Aushangs infrage gestellt worden ist. «Wer kennt diesen Tätert?», steht auf dem Aushang. «Auffallender Fehler in der Überschrift. Zudem finde ich online nichts und es ist ein Monat alt. Wenn es stimmt, warum teilt es die Polizei nicht?», fragte sich eine Frau in der Facebookgruppe «Netzwerk Lörrach».

Auf Anfrage bestätigte die Polizei Baden-Württemberg jedoch die Echtheit der öffentlichen Fahndung. «Der Aushang wurde bereits am Wochenende von der Polizei in Lörrach verteilt. Am Montag folgte die Pressemitteilung», so Mediensprecher Thomas Batzel. «Diese Art von Fahndung wird eingesetzt, wenn die bisherig verwendeten Mittel nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Da wir in diesem Fall ein Fahndungsfoto haben, macht es Sinn und es wurde vom Amtsgericht bewilligt», sagt Batzel weiter. Dass sich in der Überschrift ein Schreibfehler eingeschlichen hat, sei den Behörden aufgefallen.