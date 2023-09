Sexualisierte Gewalt: Frauen schildern die Übergriffe durch Russell Brand

1 / 6 Russell Brand soll mitten am Höhepunkt seiner Karriere gegenüber mehreren Frauen übergriffig geworden sein. Instagram/russellbrand Eine der Betroffenen soll zum Zeitpunkt des Übergriffes minderjährig gewesen sein. AFP Russell Brand hatte vor Bekanntwerden der Vorwürfe ein Video auf seinen Youtube- und Social-Media-Kanälen veröffentlicht. AFP

Russell Brand (48) steht derzeit im Kreuzfeuer schwerer Anschuldigungen. Vier Frauen bezichtigen den Schauspieler und Comedian der Vergewaltigung , der sexuellen Übergriffe und der emotionalen Misshandlung. Passiert sein soll dies zwischen 2006 und 2013, als er auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Die Vorwürfe wurden im Rahmen einer gemeinsamen Untersuchung der «Sunday Times», der «Times» und der TV-Sendung «Dispatches» von Channel 4 erhoben, wie unter anderem die BBC berichtet.



Laut einem Artikel der «Times» hat sich der erste Vorfall ereignet, als Russell 30 Jahre alt und Moderator der Sendung «Big Brothers Big Mouth» auf Channel 4 war und dazu als BBC-Radiomoderator gearbeitet hat. Die damals erst 16-jährige Anklägerin gibt an, dass Brand sie beim ersten Date gebeten habe, ihm ihr Alter zu bestätigen.

Dabei soll er gesagt haben, dass es ihm egal sei, auch wenn sie zwölf Jahre alt wäre. Er müsse nur wissen, wo er rechtlich stehe. Als es zu sexuellen Handlungen zwischen den beiden kam, habe er angeblich ohne ihr Wissen das Kondom entfernt. Nach seinem 31. Geburtstag soll es zu einer Situation gekommen sein, bei der er sie zum Oralverkehr gezwungen haben soll. Sie habe versucht, ihn wegzudrücken, doch er habe nicht von ihr abgelassen.

Als sie sich wehrte, wurde er «sehr wütend»

Die zweite, nicht identifizierte Anklägerin berichtet von einem Vorfall, der sich am 1. Juli 2012 in seinem Haus in Los Angeles ereignet haben soll. Laut Bericht hat er sich bei ihrem Versuch, das Haus zu verlassen, nackt vor sie geworfen, sie gegen eine Wand gedrückt und vergewaltigt. Auch sie gab an, dass er kein Kondom benutzt hatte. Zum Beweis, heißt es im Bericht der «Times» weiter, habe sie ihre Unterwäsche am nächsten Tag bei einer Fachstelle für sexualisierte Gewalt abgegeben.

Auch die dritte Frau schildert, Brand habe sich Anfang 2013 gegen ihren Willen an ihr vergangen. Sie habe ihn immer wieder angefleht, von ihr abzulassen, was er schließlich getan habe, weil sie sich so heftig gewehrt habe. Er sei dann aber «sehr wütend» gewesen und habe die Frau, die wohl eine geschäftliche Beziehung mit dem Schauspieler hatte, gefeuert. Eine weitere Frau, die mit Brand zusammengearbeitet hat, gab an, er habe sie in der Umkleidekabine aufgesucht und ihr seinen Penis gezeigt.

Russell Brand wehrt sich in Video

Russell Brand hatte vor Bekanntwerden der Vorwürfe ein Video auf seinen Youtube- und Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Darin sagt er, er habe Schreiben von einem «Mainstream-Medien-TV-Unternehmen» und einer Zeitung erhalten. Die Schreiben enthielten seiner Aussage nach eine «Litanei äußerst ungeheuerlicher und aggressiver Angriffe».

Es gebe darin «einige sehr schwerwiegende Anschuldigungen, die ich absolut widerlege», so der Comedian. Er fügte hinzu: «Diese Anschuldigungen beziehen sich auf die Zeit, als ich im Mainstream arbeitete, als ich die ganze Zeit in den Zeitungen war, als ich im Kino war, und wie ich in meinen Büchern ausführlich geschrieben habe, war ich sehr, sehr promiskuitiv.»