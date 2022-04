Oscar-Preisträger : Sexuelle Belästigung – US-Star bekennt sich schuldig

Der Schauspieler Cuba Gooding Jr. ist schon seit Jahren Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Mehr als 20 Frauen gaben bisher an von ihm belästigt worden zu sein.

Alec Tabak/Pool The Daily News/AP/dpa

Schon seit Jahren ist der Schauspieler, der für den Film «Jerry Maguire» den Oscar für die beste Nebenrolle bekam, den Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Bereits mehr als 20 Frauen gaben an, von dem Schauspieler belästigt oder gegen ihren Willen berührt worden zu sein. Drei von ihnen erstatten Anzeige.

Kein Strafregister für den Star

Jedoch gestand der Schauspieler nur in einem von drei Fällen seine Schuld ein. «Wenn er anständig bleibt, wird diese Beschuldigung in sechs Monaten zurückgezogen, und er wird keinen Eintrag in seine Strafakte bekommen», erklärte der Anwalt über seinen Mandanten.