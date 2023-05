Pop-Star: Shakira singt neuen Song mit Söhnen Milan und Sasha

Für das Video zu ihrem neuen Song «Acróstico» hat die kolumbianische Sängerin Shakira (46) ihre beiden Söhne Sasha (8) und Milan (10) vor die Kamera geholt. Gemeinsam sitzen sie am Klavier und singen von der Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. «In diesem Jahr hat Milan Lieder geschrieben, die mir Tränen der Rührung in die Augen getrieben haben, und Sasha hat Stunden am Klavier verbracht, um seine Stimme zu entdecken», schrieb Shakira am Montag auf Instagram. «Es ist so schön zu sehen, wie sie ihre Flügel ausbreiten, um ihre Träume wahr werden zu lassen. Es gibt nichts, was mich mehr erfüllt, als ihre Mutter zu sein.»