Fremdgeh-Gerüchte : Shakira und Gerard Piqué sollen sich getrennt haben

Das Paar soll sich nach elf Jahren Beziehung dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Gerüchten zufolge soll die Musikerin den Fußballstar mit einer anderen erwischt haben.

Während die «Whenever, Wherever»-Interpretin bereits erste Bilder von sich und dem Spanier auf Instagram gelöscht hat, soll Piqué seit einigen Wochen alleine in seiner Wohnung in Barcelona verweilen. Gemäß dem «Marca»-Magazin sei der Sportler von mehreren Nachbarinnen und Nachbarn im Gebäude seiner Solo-Wohnung gesichtet worden. Zudem sei er momentan viel in Nachtclubs und Bars in der spanischen Hauptstadt unterwegs – und zwar ohne Shakira.