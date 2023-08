Liebesgerücht: Shakira und Lewis Hamilton turteln bei «Geheimtreffen» auf Ibiza 

1 / 6 Gemeinsames Dinner: Was läuft da zwischen Lewis Hamilton und Shakira? Instagram/MUSTAFA Bereits Mitte Mai: Shakira wurde bei einem Bootsausflug in Miami mit Lewis Hamilton gesichtet. GC Images Im Anschluss wurden sie von Fans beim gemeinsamen Dinner in einem beliebten Restaurant gefilmt. Twitter/shakirastuff_

Bereits im Mai gab es Spekulationen um eine mögliche Liaison zwischen der kolumbianischen Sängerin Shakira und dem Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Jüngste Meldungen lassen diese Gerüchte nun neu aufflammen. Wie der Paparazzo Sergio Garrido im spanischen TV-Sender «Telecinco» ausplauderte, hätten sich die beiden im vergangenen Monat «gleich drei Mal in Shakiras Villa auf der balearischen Urlaubsinsel Ibiza getroffen.»

Die «Geheimtreffen» hätten während einer kurzen Pause im Formel-1-Kalender stattgefunden, so der Fotograf - wohl zwischen dem England-GP und dem Rennen in Ungarn. «Als Shakiras Arbeiter die Villa verliessen, blieb die Sängerin mit einer Angestellten zurück und erhielte einen Besuch von Hamilton», schilderte er. Garrido behauptete zudem, Hamiltons persönlicher Fahrer hätte über «ständige Telefonate» der beiden berichtet.

Beide single – beide verliebt?

Auch bei einem gemeinsamen Dinner sind die beiden Singles gesichtet worden. Shakira hatte sich im Juni 2022 vom ehemaligen Barça-Star und langjährigen Partner Gerard Piqué getrennt. Der Vater von Shakiras zwei Kindern soll fremdgegangen sein, was eine regelrechte Schlammschlacht mit musikalisch verpackten Drohungen und öffentlichen Sticheleien auf beiden Seiten auslöste.

Hamilton, aktuell Vierter in der Formel-1-Wertung, trennte sich 2015 von «Pussycat Dolls»-Frontfrau Nicole Scherzinger. Seither werden dem 38-Jährigen zahlreiche Liebschaften nachgesagt. Das Gerücht um eine Beziehung mit Shakira hält sich allerdings erstaunlich hartnäckig.

Gegen Shakira wird ermittelt

Was genau zwischen der Musikerin und dem Sportler läuft, wissen aktuell nur die beiden. Fakt ist derweil: In Spanien laufen neue Ermittlungen gegen den Popstar wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Ein Gericht in der katalanischen Stadt Esplugues de Llobregat in der Nähe von Barcelona kündigte unlängst an, auf Antrag der Staatsanwaltschaft zwei mögliche Fälle von Steuerhinterziehung aus dem Jahr 2018 zu untersuchen. Einzelheiten gab das Gericht zunächst nicht bekannt.

Die 46-Jährige, die nach einigen Jahren in Spanien inzwischen in Miami im US-Bundesstaat Florida lebt, weist die Vorwürfe nach Angaben aus ihrem Umfeld zurück. Shakira habe erneut aus den Medien von der Einleitung des Verfahrens erfahren, hieß es in einer Erklärung. Sie habe nie gegen Gesetze verstoßen und sich von den «besten Steuerexperten» beraten lassen. Dem Ausgang des Verfahrens blicke sie «daher ruhig und zuversichtlich entgegen».

Shakira muss sich ab Ende des Jahres schon in einem anderen Steuerverfahren in Spanien vor Gericht verantworten. Die Ermittler werfen ihr darin vor, den Fiskus um über 14 Millionen Euro an Steuern betrogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft will nach eigenen Angaben acht Jahre Haft und eine Strafzahlung von 24 Millionen Euro fordern. Shakira hatte einen Deal mit der Ermittlungsbehörde zuvor abgelehnt. Sie weist alle Vorwürfe zurück.