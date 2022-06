Nach Trennung : Shakira und Piqué reisten für ihren Sohn zusammen nach Tschechien

Als Unterstützung für seinen jüngsten Sohn war das Ex-Paar beim Baseball-Supercup. Die Rückkehr nach Barcelona traten die beiden jedoch nicht gemeinsam an, wie erste Fotos zeigen.

Gemäß der «Bild»-Zeitung war das Ex-Paar aber nun am Wochenende in Tschechien unterwegs, um ihren gemeinsamen Sohn bei einem Baseball-Match zu unterstützen.

Seit die Trennung von Shakira und Gerard Piqué (35) vom Management der Sängerin bestätigt wurde, läuft die Gerüchteküche um den Grund für das Ende der Beziehung heiß. Gemäß mehreren Medienberichten soll der Barça-Kicker die 45-Jährige betrogen haben. Trotz allem scheinen sich die Ex-Partner zumindest für ihre beiden Kinder zusammenzuraufen. So reiste die gesamte Familie am Wochenende nach Tschechien.

Laut der «Bild»-Zeitung stand dort ihr jüngerer Sohn Milan (9) mit seiner U-10-Mannschaft beim Baseball-Supercup auf dem Platz. Mama und Papa waren vor Ort, um ihren Schützling anzufeuern. Neue Paparazzi-Bilder zeigen nun das Ex-Paar bei der Rückkehr am Flughafen von Barcelona. Was dabei auffällig ist: Die beiden wurden kein einziges Mal nebeneinander abgelichtet. Die Promis scheinen genau darauf bedacht gewesen zu sein, sich nicht miteinander zu zeigen. Während Shakira in den Schnappschüssen vom Flughafen sogar ein Lächeln auf den Lippen trägt, scheint ihr Ex eher angespannt.