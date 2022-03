Corona : Shanghai ab Montag wieder im Lockdown

In Shanghai wird wieder ein Lockdown verhängt. Bis 5. April wird das öffentliche Leben in der chinesischen Metropole heruntergefahren.

In China steigen die Corona-Zahlen wieder an. Am Samstag zählte Shanghai 2631 Neuinfektionen. Die chinesische Metropole kündigte nun am Sonntag zur Bekämpfung der Pandemie einen zweistufigen Lockdown an.