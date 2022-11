UFC-Kämpferin: Shanna Young ist beim Wiegen zu schwer – dann greift sie zur Schere

Jedes Duell im Kampfsport wird einer Gewichtsklasse zugeteilt. Die Fighter dürfen ein Maximalgewicht nicht überschreiten, sonst ist der Kampf vor dem ersten Kinnhaken vorbei. Die Obergrenze wird ausgereizt und manchmal geht es nur um wenige Gramm. So auch beim Kampf von Shanna Young (31) und Miranda Maverick (25) in der UFC.

Die US-Amerikanerin Young war beim ersten Wiegen zu schwer. Sie wog ein Pfund zu viel und erreichte die vorgegebenen 126 Pfund (57,1 Kilogramm) nur knapp nicht. Gut für Young, dass es ein zweites Wiegen gab und sie so kurz Zeit hatte, das überschüssige Gewicht zu verlieren. Young griff dann auf einen bekannten Trick zurück und setzte sich in eine mobile Sauna, um Gewicht wegzuschwitzen.

Haare abgeschnitten und Kampf verloren

Doch auch beim zweiten Versuch war die 31-Jährige zu schwer. Noch ganze 0,25 Pfund zu viel. Was nun tun? Die Amerikanerin griff zum vermeintlich letzten Mittel. Sie ließ sich kurzerhand einige Dreadlocks abschneiden. Sie postete im Nachhinein ein Video, in dem zu sehen ist, wie Young in der mobilen Sauna sitzt und sich die Haare abschneiden lässt.