Emotional: Shannen Doherty postet Video vor Gehirntumor-Entfernung

US-Schauspielerin Shannen Doherty (52) lässt ihre Fans weiterhin an ihrem Kampf gegen den Krebs teilhaben. Auf Instagram teilte sie ein Video vom 16. Januar 2023, das sie wenige Momente vor einer Tumor-Operation zeigt. In dem Video spricht sie letzte Details mit dem medizinischen Personal durch. Dabei wirkt sie eigentlich aufgeräumt, fokussiert und scheint sogar in dieser schwierigen Situation ihren Humor behalten zu haben. «Spüren Sie eine Schwäche in den Beinen», wird Doherty vor dem Eingriff gefragt. Sie antwortet lachend: «Ich weiß, dass dieser rechte Fuß völlig in Ordnung ist. Es geht ihm gut.»