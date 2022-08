Wirtschaft: Sharing Economy in Luxemburg – weniger arbeiten und anders produzieren

Franz Fayot will die Sharing Economy in Luxemburg ausbauen.

Seit 2014 ist Sharing Economy fester Bestandteil der Wirtschaftspolitik Luxemburgs. Nun soll sie noch mehr an Bedeutung gewinnen. Neun Maßnahmen «zur Sensibilisierung, Begleitung, Betreuung, Finanzierung» und vier Pilotprojekte hat Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Freitag bei einer Pressekonferenz detailliert vorgestellt.

«Die Gewohnheiten der Verbraucher müssen sich ändern», so der Minister, damit sich das Vorhaben wirklich umsetzen lasse und es nicht bei einer bloßen Ankündigung bleibe. Der Staat könne Impulse geben, aber es läge insbesondere an den Wirtschaftsakteuren und den Verbrauchern, die Kreislaufwirtschaft zu festigen. «Das kann Autos, Kleidung, sogar Kinderspiele betreffen. Die Idee ist, für die Nutzung bestimmter Güter zu zahlen und nicht für den Besitz. Aber da gibt es noch einige Schwierigkeiten. Es liegt in der Mentalität der Menschen, eine Bohrmaschine zu kaufen, um sie wiederzuverwenden, statt sie zu mieten.»