Auf unbestimmte Zeit : Shawn Mendes unterbricht wegen mentaler Gesundheit seine Welttournee

Erst vor kurzem startete der kanadische Musiker seine aktuelle «Wonder»-Tour. Nun muss Shawn Mendes aufgrund der Belastung bereits eine Reihe von Konzertterminen verschieben.

1 / 6 Shawn Mendes (23) unterbricht seine «Wonder»-Tour, um seine mentale Gesundheit priorisieren zu können. Die Belastung und der Druck seien aktuell zu groß, so der Musiker auf Instagram. IMAGO/NurPhoto Bis Ende Juli hätte Mendes ein straffes Programm von zwölf Konzerten in verschiedenen US-Städten gespielt. Die Termine sind nun auf unbestimmt verschoben. Instagram/shawnmendes Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Im kommenden Jahr macht «Wonder: The World Tour» auch in Europa Halt. IMAGO/ZUMA Wire

Shawn Mendes (23) zieht die Reißleine und nimmt sich eine Auszeit. Der kanadische Musiker lässt in den kommenden Wochen mehrere Konzerttermine seiner aktuellen «Wonder»-Tour ausfallen, um seine mentale Gesundheit priorisieren zu können. Dies hat Mendes am Wochenende via Instagram bekannt gegeben. «Unglücklicherweise haben mich die Belastung des Lebens auf Tour und der Druck eingeholt. Ich bin nervlich völlig am Ende», schreibt er in dem Beitrag.

Es breche ihm das Herz, diese Entscheidung treffen zu müssen, heißt es im Instagram-Post von Mendes. Weiter gibt der Sänger preis: «Ich gehe auf Tour, seit ich 15 Jahre alt bin, und ehrlich gesagt war es schon immer schwierig für mich, von meinen Freunden und meiner Familie getrennt zu sein. Nach ein paar Jahren ohne Tour dachte ich, ich wäre nun wieder bereit dafür, aber ich habe vorschnell entschieden.»

Die Unterbrechung der Welttournee kommt für Fans relativ überraschend: Erst seit gut zwei Wochen ist der Musiker unterwegs. Sieben Konzerte in den USA und Kanada wurden bislang gespielt – zwölf weitere Termine sind nun auf unbestimmt verschoben. Wie es danach weiter geht und wann die ausgefallenen Konzerte nachgeholt werden, ist noch unklar. Geplant sind jedenfalls eine Vielzahl weiterer Tourtermine – darunter im Sommer 2023 auch in Zürich – bis «Wonder: The World Tour» im August nächsten Jahres endet.

«Überfordert und überreizt»

«Ich muss mir etwas Zeit nehmen, um zu heilen und mich in erster Linie um mich selbst und meine mentale Gesundheit kümmern», schreibt Mendes in seinem Post – und verspricht, Updates zur Tour offen zu kommunizieren. Über zwei Millionen Followerinnen und Follower haben das Statement des Kanadiers bereits gelikt. Zahlreiche Fans sprechen ihm in der Kommentarspalte des Beitrags zudem Verständnis und Genesungswünsche aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass Shawn Mendes offen über seine psychischen Probleme spricht. Im April teilte er auf Twitter mit, sich «überfordert und überreizt» zu fühlen, und Angst davor zu haben, nicht authentisch sein zu können. «Ich fürchte mich davor, dass die Leute vielleicht weniger von mir halten, wenn sie mein wahres Ich kennen und sehen. Dass sie vielleicht von mir gelangweilt sind.»