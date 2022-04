Shell : Shell schreibt wegen Rückzug aus Russland Milliarden ab

Der Rückzug aus Russland wegen des Kriegs in der Ukraine hat den Energiekonzern Shell nach eigenen Angaben bisher bis zu fünf Milliarden Dollar (rund 4,6 Milliarden Euro) gekostet.

Der Rückzug aus Russland wegen des Kriegs in der Ukraine hat den Energiekonzern Shell nach eigenen Angaben bisher bis zu fünf Milliarden Dollar (rund 4,6 Milliarden Euro) gekostet. Die Abschreibungen gingen unter anderem zurück auf eine geringere Bewertung von Vermögen in Russland und Kreditverluste, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit.