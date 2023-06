Mount Everest: Sherpa schleppte ihn aus der Todeszone – doch er dankt nur seinen Sponsoren

Der Mount Everest ist für Bergsteigerinnen und Bergsteiger aus aller Welt die Herausforderung schlechthin. Trotz etablierter Routen und monatelanger Vorbereitung kommen am Berg jedes Jahr Menschen um – 2023 waren es bislang 17 Menschen, die ihr Leben am Berg gelassen haben. Um ein Haar wäre Ravichandran Tharumalingam der 18. geworden, wäre da nicht Gelje Sherpa, ein Bergführer mit scheinbar unmenschlichem Durchhaltevermögen, gewesen.

Statt sich bei seinem Lebensretter, der ihn über Stunden auf 8000 Meter über Meer auf dem Rücken in Sicherheit schleppte, zu bedanken, rührte Tharumalingam seit seiner Rückkehr nach Malaysia aber kräftig die Werbetrommel für seine Sponsoren, wie «Insider» schreibt.

«Ich lebe, weil ich die besten Partner habe»

In einem Instagram-Post, der auf einen TV-Auftritt des geretteten Malaysiers Bezug nimmt, schreibt dieser: «Ich lebe heute, weil ich die besten und engagiertesten Partner hatte – die 14. Peaks Expedition Co und Global Rescue». Auch in anderen Posts, wo er ein T-Shirt bewirbt oder seinen Sponsoren dankt, ist von Gelje kein Sterbenswörtchen zu lesen.