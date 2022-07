Wahlen in Japan : Shinzo Abes Partei kann mit Wahlsieg rechnen

Nur zwei Tage nach dem Attentat auf den früheren Regierungschef Shinzo Abe hat in Japan die Wahl zum Oberhaus begonnen.

Der Leichnam von Shinzo Abe wird in seine Residenz gebracht. (9. Juli 2022)

Japans Regierungschef Fumio Kishida hielt trotz des Attentats am Termin für die Wahl zum Oberhaus fest. (8. Juli 2022)

Unter dem Eindruck des tödlichen Attentats auf Ex-Regierungschef Shinzo Abe hat am Sonntag in Japan die Wahl zum Oberhaus begonnen. Bei dem Urnengang werden 125 der 248 Sitze der Parlamentskammer neu vergeben. Mehr als 500 Kandidatinnen und Kandidaten treten an.