Schutz vor K.o.-Tropfen: Shirah hatte mit 16 eine geniale Idee – jetzt ist sie Millionärin

Ihre Freundin wurde unter Drogen gesetzt

Auch Shirah Benardes Freundin wurde bereits gegen ihren Willen unter Drogeneinfluss gesetzt. Das hat Shirah so mitgenommen, dass sie nach einer Lösung suchte, die Frauen vor solchen Übergriffen schützt. Shirah erfand 2019 als damals 16-Jährige Nightcap.



Gemeinsam mit ihrem Bruder Michael, der an der Florida State University studiert, trat sie 2021 in der ABC-Show «Shark Tank» auf. Unternehmerin Lori Greiner bezeichnete das Produkt als «genial». Sie sagte, dass kein anderer Artikel in der Show jemals so gut angekommen sei und erklärte, dass jede Frau Nightcap besitzen sollte.