Shitstorm: Lush-Shop ruft zu Israel-Boykott auf – jetzt hagelt's Kritik

In sozialen Medien steht Lush in der Kritik.

Die Kosmetikkette Lush ist bekannt für ihren Einsatz für LGBTIQ-Rechte. Sie warb etwa in Schaufenstern in Shops in Florida gegen ein Gesetz, dass es Lehrpersonen untersagt, in Primarschulen über Homosexualität zu sprechen . Lieber verzichte man auf Umsatz und könne dafür gut schlafen, sagte Lush-Mitgründerin Rowena Bird kürzlich im Interview . Nun bezieht Lush Stellung zum Nahostkonflikt mit einem «Boycott Israel»-Schild.