Südafrika: «Shoot to kill» – Putin-Freund macht Stimmung gegen weiße Bevölkerung

Tausende bejubeln Aufruf zum Massenmord

Denn vor Tausenden versammelten Anhängern im größten Fußballstadion in Johannesburg rief der 42-Jährige offen zum Genozid der weißen Bevölkerung auf. Auf der Bühne stimmt er das verbotene Lied «Dubul' ibhunu» an, was übersetzt so viel wie «Töte die Buren» heißt. Dann auch auf Englisch der unmissverständliche Aufruf: «Kill the boer, kill the farmer», ruft Malema ins Mikrofon, dann «shoot to kill», während er mit den Händen eine Pistole formt. Als Buren werden die europäischstämmigen weißen Einwohner von Südafrika bezeichnet, die vor allem früher, aber oft auch heute noch in der Landwirtschaft tätig sind und Afrikaans sprechen.