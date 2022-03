Bankensektor – Showdown bei Luxemburger Rothschild-Bank

Die Rothschild-Bank will ihre Geschäfte in Großbritannien neu organisieren. «Im Einklang mit der Unternehmensstrategie haben wir entschieden, einen Teil unserer Aktivitäten von London in die Büros in Paris, Genf und Luxemburg zu verlegen», erklärte das Schweizer Geldhaus. Die Umverteilung kommt einen Monat nachdem angekündigt wurde, dass die Filiale in Hongkong geschlossen wird.