«Shrek»-Sänger: Steve Harwell stirbt im Alter von 56 Jahren

Steve Harwell, ehemaliger Frontsänger der US-Rockband Smash Mouth, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Management am Montag gegenüber CNN und anderen amerikanischen Medien. Den Angaben zufolge starb Harwell am Montag «umgeben von Familie und Freunden» in seinem Zuhause in Idaho infolge eines Leberversagens.