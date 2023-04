USA: Siamesische Zwillingsschwester hat Freund – so sieht ihr Liebesleben aus

Freund und Schwester plaudern am Abend

Obwohl sie in einer Beziehung sind, konzentrieren sich Carmen und Daniel auf ihre «enge Freundschaft» und verzichten auf sexuelle Aktivitäten. Wenn sie im selben Bett schlafen, haben sie ihre eigene Routine und finden Kompromisse, um sicherzustellen, dass jeder Zeit mit dem anderen verbringt. «Es ist lustig, denn ich bleibe länger auf als Lupita, aber wenn Daniel bei mir übernachtet, schlafe ich schnell ein – und er bleibt wach und spricht mit ihr», so Carmen.

Manchmal habe sie ein schlechtes Gewissen, weil sie so viel Zeit mit Daniel verbringen wolle – womit auch Lupita auch Zeit mit Daniel verbringt. «Deshalb machen wir immer wieder Kompromisse, Lupita wählt etwa aus, wo wir essen gehen oder was wir unternehmen.»

Karriere in der Tiermedizin

Heiraten kommt für Carmen nicht in Frage, aber sie kann sich gut vorstellen, mit der richtigen Person «Lebenspartner» zu sein. Nachwuchs wird es für sie und Daniel aber keinen geben, da die siamesischen Zwillinge an Endometriose leiden und einen Hormonblocker nehmen, der die Menstruation verhindert. Die beiden würden Kinder zwar mögen, aber wollen auch keine eigenen haben. Carmen genieße es, Hundemama zu sein, und konzentriere sich im Moment auf ihre Karriere.

Beide Schwestern streben eine Karriere in der Tiermedizin an. Außerdem teilen sie eine Leidenschaft für Mode und die Herstellung eigener Kleidung. Die Zwillinge, die in Mexiko aufgewachsen sind und mittlerweile in der USA leben, sind gewöhnt, alle Zeit zusammen zu verbringen. Weil sie wirkliche Unabhängigkeit nie gekannt hätten, würden sie diese auch nicht vermissen.