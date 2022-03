Luxemburg - «Sich Mittags eine Auszeit zu nehmen ist herrlich»

1 / 4 Wenn die Menschen zur Mittagszeit wieder in die Parks der Stadt Luxemburg strömen, dann ist Frühling. Frederic Lambert/L'essentiel Mit ihrer Sonnenbrille strahlt Puneet in der mit Theo um die Wette. «Ich hatte das Pech, einen orangefarbenen Kapuzenpulli anzuziehen», ärgert er sich und lacht, «so ziehe ich ein bisschen die Insekten an». Frederic Lambert/L'essentiel Elsa und Marine, die bei einem Notar in der Hauptstadt angestellt sind, treffen sich jeden Mittag, um gemeinsam etwas zu essen und die Sonne zu genießen. Frederic Lambert/L'essentiel

Wenn die Jogger sich die Parks der Stadt Luxemburg wieder zurückerobern, dann ist Frühling. Um einen Platz auf Parkbank zu ergattern und ihnen in der Sonne beim Laufen zuzusehen, muss man früh kommen. «Es ist schön, das erste Mal in diesem Jahr wieder mit Kollegen im Freien zu essen», sagt Aboubakar, ein Mitarbeiter von Equity, «es ist zwar noch etwas kühl, aber mit einem dünnen Rollkragenpullover geht es.» Jeder hätte sich etwas zu essen geholt, «dann haben wir uns wieder getroffen: Let's go to the park, and we're on».

Elsa und Marine, die bei einem Notar in der Hauptstadt angestellt sind, treffen sich jeden Mittag, um gemeinsam etwas zu essen und die Sonne zu genießen. «In der prallen Sonne ist es sehr angenehm», finden die beiden, «normalerweise haben wir einen besseren Platz, aber der war an diesem Montag schon besetzt.» Für gewöhnlich bereiten sie alles am Vortag vor und wärmen dann ihr Essen auf der Arbeit auf. Wenn man nichts vorbereitet hat, könne man sich ein Sandwich holen, das sei auch gut. Gegessen wird aber in der Sonne. «Einige Kollegen haben uns schon gesagt, dass wir durch das Essen im Freien eine guten Teint bekommen haben», erzählen sie.

«Jetzt, wo die Sonne wieder scheint, kann man sich eine richtige Auszeit nehmen.» Julien aus Strassen

Mit ihrer Sonnenbrille strahlt Puneet in der mit Theo um die Wette. «Ich hatte das Pech, einen orangefarbenen Kapuzenpulli anzuziehen», ärgert er sich und lacht, «so ziehe ich ein bisschen die Insekten an». «Er weiß nicht, wie man sich kleidet», neckt ihn seine Kollegin gut gelaunt. «Es tut gut, nach dem Büro an die frische Luft zu kommen», sagt sie, «meine Sonnenbrille habe ich schon vor zwei Wochen wieder hervorgeholt». Ihr Mittagessen muss sie sich selbst organisieren: «Das bereite ich am Vortag vor», sagt sie, «bei Theo sieht man, dass seine Eltern ihm das Essen machen.»