Sicherheit am Bahnhof: Neben Zustimmung ernten Demonstranten auch Kritik

«Ich wohne seit elf Jahren hier, die Situation hat sich deutlich verschlechtert», stellt Amandine fest. Viele der 600 Demonstranten, die am Samstag für mehr Sicherheit im Bahnhofsviertel demonstrierten, haben die Nase voll. «Es herrscht Unsicherheit, überall sind Dealer, sodass ich mich abends nicht mehr allein auf die Straße traue», sagt die junge Frau. An ihrer Seite bedauert Anthony, dass das Viertel aufgrund der Sicherheitslage an Attraktivität gegenüber anderen Vierteln verloren habe.