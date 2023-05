Ministerium für Innere Sicherheit reagiert: «Sicherheit ist nicht nur Aufgabe der Polizei»

Das Ministerium von Henri Kox wurde in den letzten Monaten mehrfach kritisiert.

Vergangene Woche hat der Abgeordnete Fred Keup (ADR) die Sicherheit im Großherzogtum in Frage gestellt und eine Debatte in der Chamber ausgelöst . Nun meldet sich das Ministerium für Innere Sicherheit (MSI) zu Wort.

«Ja, Luxemburg ist immer noch ein sicheres Land», besteht für das MSI kein Zweifel. Es verweist zudem auf die Rekrutierung neuer Polizeibeamten, die ihre Früchte trage. «Die 176 Rekruten, die vergangene Woche vereidigt wurden, sind nun im Einsatz, ebenso wie 199 Beamtenpraktikanten im Rahmen ihrer praktischen Ausbildung (2. Jahr). Die 189 Rekruten der dritten Ausbildungswelle sind in die Polizeischule eingetreten und die vierte Welle wird im Herbst 2023 beginnen.»

Das Ministerium räumt zwar ein, dass die Stärkung der Polizei ein langwieriges Unterfangen sei, ist jedoch der Ansicht, dass die ersten Erfolge, insbesondere was eine bessere Sichtbarkeit betrifft, vor Ort spürbar seien. Das MSI verweist dabei auf das Einsatzleitsystem, welches in einem Notfall die Patrouille vor Ort schickt, die zu der Zeit am nächsten und verfügbar ist.