Roboter: Japanischer Monsterwolf verjagt sogar Bären

Diese Kreatur könnte aus einer Geisterbahn entflohen sein. Wolf Kamuy Sie hat aber einen ernsthaften Auftrag: Sie soll japanische Dörfer vor Bärenangriffen schützen. Wolf Kamuy Es handelt sich dabei um Roboterwölfe, die ursprünglich entwickelt wurden, um Wildschweine von Feldern fernzuhalten. Wolf Kamuy

Während in Europa immer wieder über die Gefahr durch Wölfe debattiert wird, nutzen die Japaner seine stärken, um die eigenen Gemeinden zu schützen. Denn: Japan hat ein Bärenproblem. Die Wildtiere dringen immer weiter in Siedlungsgebiete vor und werden zur Bedrohung für die Bevölkerung. In Regionen wie der Insel Hokkaido nimmt die Bärenpopulation immer stärker zu. Expertinnen und Experten schätzen, dass alleine auf Hokkaido 12.000 Braunbären leben. Dazu kommen in anderen Teilen Japans rund 10.000 Kragenbären, wie die BBC berichtet.

In den letzten sechs Jahrzehnten wurden in Hokkaido mindestens 150 Bärenangriffe verzeichnet, von denen allein im Jahr 2021 vier tödlich endeten. In ganz Japan gab es laut einem Bericht des Umweltministeriums noch nie so viele Bärenangriffe wie 2023. Allein im Zeitraum von April bis Juli wurden 53 Personen verletzt und eine Person auf Hokkaido getötet.

Heulen ist über 1 Kilometer weit zu hören

Um dem Problem Herr zu werden, setzen nun immer mehr Gemeinden auf den Monsterwolf. So nennt der Hersteller Wolf Kamuy seinen furchteinflößenden Roboter, der vor einigen Jahren entwickelt wurde, um Wildschweine von Ackerflächen fernzuhalten. Es handelt sich dabei um eine Maschine, die jeder Geisterbahn gut anstehen würde. Überzogen mit einem zotteligen Fell verfügt der Robo-Wolf über rot leuchtende Augen und einen Lautsprecher, mit dem er über 50 verschiedene Geräusche ausstoßen kann. Die Vielfalt an Tönen ist nötig, damit sich die Wildtiere nicht so schnell daran gewöhnen. Mit einer Lautstärke von 90 Dezibel ist das Heulen des Wachroboters über einen Kilometer weit zu hören.

Das genügt offenbar, um einer Reihe von Tieren einen gehörigen Schrecken einzujagen. Aufnahmen von Wolf Kamuy zeigen, wie Wildschweine, Rehe, Affen, aber eben auch Bären Reißaus nehmen, sobald sie den Monsterwolf hören und sehen. Diese Erfahrungen haben den Hersteller veranlasst, den Monsterwolf auch als Bärenschreck zu vermarkten. Motohiro Miyasaka, Präsident von Wolf Kamuy, bestätigte der BBC, dass immer mehr lokale Behörden auf den Monsterwolf setzen.

Wie effektiv die Monsterwölfe Wildtiere verscheuchen, zeigt dieser Clip der BBC: