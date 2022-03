In Luxemburg – Sicherheitsbeamter wird bei Schlägerei im Supermarkt attackiert

Am Dienstagmorgen kam es in einem Supermarkt an der Place de la Gare in Luxemburg zu einer Schlägerei, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor 7 Uhr störte eine Gruppe von Männern aufgrund ihres «auffälligen Benehmens» im Laden. Als sie aufgefordert wurden, den Laden zu verlassen, zeigten sich zwei Männer aus der Gruppe besonders auffällig und aggressiv.