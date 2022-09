Personal evakuiert : Sicherheitskräfte finden verdächtiges Pulver bei der EU-Kommission

BRÜSSEL – Am Freitag ist in der Nähe des Büros der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Umschlag mit verdächtigem Pulver gefunden worden.

In den Räumen der EU-Kommission ist am Freitag ein Umschlag mit verdächtigem Pulver gefunden worden. Der Umschlag befand sich im 13. Stock des Berlaymont-Gebäudes, wo Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihr Büro hat, so die Feuerwehr. Wegen des Fundes musste um die Mittagszeit ein Teil des anwesenden Personals evakuiert werden. Ein Großaufgebot an Rettungsfahrzeugen war im Einsatz.