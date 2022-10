Amnesty International : Sicherheitskräfte im Iran töten mindestens acht Menschen

Sicherheitskräfte haben laut der Menschenrechtsorganisation am Donnerstag auf Demonstrierende geschossen.

Dieser Screenshot eines UGC-Videos, das am 26. Oktober 2022 veröffentlicht wurde, zeigt iranische Einsatzkräfte.

Bei den Protesten im Iran haben Sicherheitskräfte nach Angaben von Amnesty International am Donnerstag mindestens acht Menschen getötet. Die Sicherheitskräfte hätten «erneut das Feuer auf Trauernde und Demonstranten eröffnet», erklärte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag. Amnesty verurteilte den «rücksichtslosen und rechtswidrigen Einsatz von Schusswaffen». Am Mittwochabend hatten sich zum Ende der Trauerzeit für die gestorbene Kurdin Mahsa Amini tausende Menschen versammelt.