Sido-Konzert: Paul lässt in der Rockhal die Puppen pogen

Sonntagabend, 19 Uhr, eine förmlich zu greifende Spannung und süßlicher Duft von Marihuana dominieren den Einlassbereich der Rockhal. Die Vorfreude unter den 6500 Rap-Fans von Groß bis Klein ist riesig und alle dürfen gespannt sein, welches Spektakel sie gleich erwartet. Der Grund ihres Kommens trägt keinen geringeren Namen als Sido.

Der Ur-Berliner ist back und beehrt nach 2019 und 2021 wieder einmal das Großherzogtum mit einem ausverkauften Auftritt in der Rockhal in Esch-Belval. Lange mussten Fans also darben, ihr «schlechtes Vorbild» live zu sehen, war das vergangene Jahr der Aggro-Rap-Legende doch durch gesundheitliche Probleme und Drogen und eine psychiatrische Behandlung geprägt. Erkenntnis Sidos nach seiner Genesung: der ehemalige Maskenmann will wieder mehr «Paul» – wie er mit bürgerlichem Namen heißt – sein, weshalb er kurzerhand die aktuelle Tour so benannt hat.

Der Luxemburger Ronny wollte sich diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen und hatte das Glück, mit seiner Freundin und einer Gruppe von Freunden an «Golden Circuit Tickets» zu kommen. So kann er nun dem Großmeister aus der ersten Reihe direkt von den Lippen lesen. Ronny sieht «Siggi» – so einer der vielen Namen Sidos – zum ersten Mal und es zieht ihn hauptsächlich aus nostalgischen Gründen her, da er vor allem die Klassiker kennt, liebt und in jüngeren Tagen «rauf und runter» gehört hat. Ein Rap-Konzert also als Jungbrunnen?

45 Minuten später geht es dann endlich los

Nach Absitzen der Wartezeit begann Sido dann seine Setlist, zunächst mit kurzen Teasern, was da am Abend alles kommen sollte. Man merkt dem Gründungsmitglied der «Sekte» förmlich an, wie viel Bock Sido noch mal hat, live vor Publikum zu spielen, und die Lasershow fügt dem pumpendem Bass, den man tief im Magen spüren kann, einen unerwarteten, aber stimmigen visuellen Kontrast zu.

Seit den Kellertagen im Royal Bunker ist viel Zeit vergangen und selten liegt bei einem Rap-Konzert so eine Mischung aus ausgelassener Partystimmung und begeisterter Bewunderung für das Gesamtkunstwerk in der Atmosphäre. Ein bissl Bewegung gibt es zu den rockigeren Tönen dann allerdings doch und viele Alt-Fans hätten wohl am liebsten mit einer Mosh-Pit begonnen.

So bunt gemischt wie seine Mucke ist mittlerweile auch das Publikum. Von ergrauten Best-Agern bis schulpflichtigen Kids - bei denen man in Anbetracht der späten Stunde wohl mehr als zwei Augen zudrücken sollte – bestimmt größtmögliche Diversität das Sido-Publikum. Von daher ließen es die Fans dann doch eher gemächlich angehen und verzichteten weitgehend auf Pogo oder ähnlich Wildes.

Ebenso vielfältig war auch die Herkunft des Publikums und neben der Luxemburger Sprache dominierte das saarländische Idiom sowie vereinzelte Sprenkler Trierischer Mundart. Sido sorgte somit unbewusst für eine Massenparty der deutschsprachigen Großregion.

Emotionales Highlight war der Support Sidos durch ein Geburtstagskind. Zu dem Kollabo-Song «Astronaut» half ein kleiner Junge, der zu seinem Ehrentag zum Sido-Konzert durfte, als Backup für den nicht anwesenden Andreas Bourani.