Zhanna D'Art : Sie aß nur Obst und Gemüse – Influencerin (39) verstorben

In den vergangenen vier Jahre hatte sich die 39-Jährige nach eigenen Angaben «komplett roh-vegan» ernährt.

Vor allem der veganen Community war Social-Media-Influencerin Zhanna Samsonova alias Zhanna D'Art bekannt. Die russische Staatsbürgerin, die über 10.000 Instagram-Follower hatte und seit 17 Jahren durch Asien reiste, warb für eine Rohkost-Ernährung. Am 21. Juli ist die 39-Jährige, die sich ausschließlich von exotischen Früchten ernährt haben soll, verstorben. Die aus Kasan stammende Verfechterin der pflanzlichen Rohkost behauptete, sie habe sich in den vergangenen vier Jahren «komplett roh-vegan» ernährt und nur «Früchte, Sonnenblumenkernsprossen, Frucht-Smoothies und Säfte» zu sich genommen.

Ernährung extrem

Sie sei zu ihrer Rohkost-Kur inspiriert worden, weil sie «Gleichaltrige» sah, die viel älter aussahen, als sie eigentlich waren. Das führte Samsonova auf deren «Junk Food»-Ernährung zurück. «Ich sehe, wie sich mein Körper und mein Geist jeden Tag verändern», schwärmte sie damals, als sie ihren restriktiven Ernährungsplan beschrieben hatte. «Ich liebe mein neues Ich und werde nie wieder zu den Gewohnheiten zurückkehren, die ich früher hatte.» So soll es auch Phasen gegeben haben, in denen die 39-Jährige «Trockenfasten» praktizierte, konkret hieße das, dass sie tagelang nichts aß oder trank. Zudem soll sie seit sechs Jahren kein Wasser mehr getrunken haben, sondern es durch Obst- und Gemüsesäfte ersetzt haben.

Ihre Freunde glauben, dass ihre Art sich zu ernähren Schuld an ihrem Tod ist. «Man muss kein Arzt sein, um zu verstehen, wohin das führt», so ein Freund der 39-Jährigen über ihre Diät.

«Vor ein paar Monaten, in Sri Lanka, sah sie bereits erschöpft aus und hatte geschwollene Beine», erklärt ein nicht identifizierter Freund gegenüber Newsflash. «Sie schickten sie nach Hause, um sich behandeln zu lassen. Aber sie ist wieder weggelaufen. Als ich sie in Phuket (Thailand) sah, war ich entsetzt. Ich wohnte ein Stockwerk über ihr und fürchtete jeden Tag, morgens ihren leblosen Körper zu finden. Ich habe sie überredet, sich in Behandlung zu begeben, aber sie hat es leider nicht geschafft.»