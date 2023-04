Details aus ihrer Ehe: «Sie bewerfen sich mit Dingen» – Kate und William sollen sich heftig streiten

Autor Tom Quinn schreibt in seinem neuesten Buch «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family», dass es zwischen dem Paar ab und an zu heftigen Reibereien kommt.

Das will zumindest Autor Tom Quinn wissen, der in seinem neuen Buch «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family», zu deutsch: «Eine intime Geschichte des Aufwachsens in der königlichen Familie», die private Beziehung des Paares genauer beleuchtet. So soll es zwischen William und Kate wie in jeder guten Ehe auch mal Reibereien geben. Bei dem Prinzen und der Prinzessin von Wales sind diese aber scheinbar so heftig, dass beinahe das königliche Porzellan in Sicherheit gebracht werden muss.