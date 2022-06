Russisches Tennis-Ass: Sie darf in Wimbledon nicht spielen, also wechselt sie ihre Nationalität

Der Frust bei russischen und belarussischen Tennis-Profis ist groß: Weil der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine immer noch im Gange ist, hat Wimbledon entschieden, keine russischen Spielerinnen und Spieler am dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen zu lassen. Außerdem werden in London keine Weltranglistenpunkte vergeben. Zumindest gegen den Umstand, dass sie nicht teilnehmen darf, hat sich nun eine Russin gewehrt. Sie ist nun Georgierin und darf deshalb in Wimbledon an den Start gehen.