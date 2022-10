UFO-Sichtungen: «Sie drehen sich einfach im Kreis – was sind das für Flugzeuge?»

Einem neuen Bericht zufolge hätten diesen Sommer mehrere Piloten bei Flügen über den Pazifischen Ozean UFO-Sichtungen dokumentiert, so die « Washington Post ». Zwischen dem 6. August und dem 23. September hätten Verkehrspiloten, die für Southwest Airlines, Hawaiian Airlines und andere Anbieter flögen, Objekte gesehen, die sich nach auffälligen Mustern durch den Himmel bewegten, so der UFO-Forscher Ben Hansen.

«Haben Sie eine Ahnung, was das für Flugzeuge sind?»

Einer der Berichte stammt von einem Piloten, der am 18. August einen Charterjet vor der Küste von Los Angeles flog, wie das Nachrichtenportal NDTV schreibt. Die Flugsicherung fragte er per Funk: «Wir haben hier ein paar Flugzeuge nördlich von uns und sie drehen sich im Kreis, in viel größerer Höhe als wir. Haben Sie eine Ahnung, was das für Flugzeuge sind?»