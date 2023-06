«Menschenrecht»: Sie fordert freie Zusatzsitze im Flugzeug für Übergewichtige

«Menschen mit kleineren Körpern müssen einen Fahrpreis zahlen, um an ihr Ziel zu kommen, wir aber werden doppelt zur Kasse gebeten, obwohl wir denselben Service beanspruchen», erklärt Jaelynn Chaney aus Vancouver im US-Bundesstaat Washington. «Wenn überhaupt, ist unsere Erfahrung etwas herausfordernder.»

Die Plus-Size-Influencerin Chaney, die Grösse 6XL trägt, reist gerne und oft – und hat beschlossen, die derzeitige Tarifpolitik der Airlines nicht mehr einfach so hinzunehmen. So hat sie Anfang April auf Change.org eine Petition an die Bundesluftfahrtbehörde FAA gestartet, die bereits von rund 18.000 Personen unterstützt wird.