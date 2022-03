TV-Kandidatin ermordet : Sie gab alles zu - wenig später war sie tot

In Peru wurde am Samstag die Teilnehmerin einer Reality-Show tot aufgefunden. Ihr Freund hat nun den Mord gestanden. Offenbar hatte die junge Frau ein Doppelleben geführt.

Ruth Thalía Sayas war am 7. Juli 2012 in «Mut zur Wahrheit» aufgetreten (links). Am 22. September fand die Polizei ihre Leiche.

In Peru wird seit Samstag Tag und Nacht über den Mord an Ruth Thalía Sayas berichtet. Die 19-Jährige war am 7. Juli in der Reality-Show «El valor de la Verdad» («Mut zur Wahrheit») aufgetreten. In der Sendung erzählen die Teilnehmer über Vorkommnisse in ihrem Leben, die sonst keiner kennt. In Peru ist «Mut zur Wahrheit» jeden Samstagabend bei weitem die Sendung mit der höchsten Zuschauerquote.