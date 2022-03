Sesam, wende dich : Sie haben Burger bis jetzt immer falsch gegessen

Nach dem ersten Biss in den Burger folgt meist das Chaos. Doch mit einem simplen Trick können Sie die Sauerei auf Ihrem Teller in Grenzen halten.

Besseres Geschmackserlebnis

Die Erklärung für die Wendetechnik klingt einleuchtend: Durch das Aufdenkopfstellen des Burgers sinkt die Gefahr, dass das sensible Gebilde in Ihren Händen zusammenbricht. Die dickere, meist mit Sesam bestreute Seite des Brötchens sei besser dafür geeignet, die Last von Patty, Tomate & Co. zu tragen, sagt Dukes. Sein Ratschlag: «Ein echter Connaisseur sollte seinen Burger stets umgedreht essen.» Angeblich schmeckt der Fast-Food-Klassiker dann auch besser, wie ein User auf Reddit anmerkt:«Die Zunge kommt zuerst mit der Garnierung in Berührung und dann erst mit der Frikadelle. Das ist der Idealfall.»