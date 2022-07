Luxemburg : Sie haben das Abi in der Tasche und sind bereit für ein neues Leben

PETINGEN – Die Erfolgsquote beim Sommerabitur liegt in diesem Jahr bei 75 Prozent. So haben die Schüler des Lycée Mathias Adam die Prüfungen erlebt.

Am Montagabend hatten sich die Abiturienten und Abiturientinnen in Schale geworfen um in Begleitung ihrer Freunde, Familien ihre Zeugnisse entgegen zu nehmen und anschließend zu feiern. Das Bildungsministerium veröffentlichte gestern die relevanten Zahlen: Die Erfolgsquote liegt in diesem Jahr bei 75 Prozent, gegenüber 76 Prozent im Jahr 2021 und 78 Prozent in den zehn Jahren zuvor. In der klassischen Sekundarstufe lag die Quote bei 83 Prozent und in der allgemeinen Sekundarstufe bei 68 Prozent.

Insgesamt haben 2612 Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden und damit die Hochschulreife erhalten. Die 20-jährige Marie-Ange plant, in Brüssel ein Studium in den Erziehungswissenschaften zu beginnen: «Die Psychologen in der Schule haben mir sehr bei der Wahl geholfen. Und da wollte ich in eine ähnliche berufliche Richtung wie sie gehen». Der 21-jährige Victor Hugo will in Luxemburg bleiben und hier zur Uni gehen: «Ich werde zunächst bei den Eltern wohnen und dann vielleicht in die eigene Wohnung». Andere wollen sofort ins Berufsleben einsteigen. So wie Margarita und Sara (21), die «auf der Suche nach einem Job in der Verwaltung» sind.