Amarissa Toth: «Sie hat den Ärger gesucht» – Ungarin verteidigt sich nach Tennis-Eklat

Das Turnier weist Verantwortung von sich

«Es gibt Tausende solcher Fälle auf der Welt. In dieser Situation ist die Schiedsrichterin die Protagonistin, die den Punkt vergeben hat», so Siklós in seiner Erklärung. Der Medienbeauftragte des Hungarian Open fügte hinzu, dass mehrere Mitglieder von Zhangs Betreuerteam nach dem Wegwischen des Abdrucks von Toth die Unparteiische angeschrien und als respektlos bezeichnet hätten. Die chinesische Tennisspielerin sei zudem in einen Streit mit einem Zuschauer geraten. Ihre Kapitulation habe die 34-Jährige ihrem Coach bereits nach dem letzten Spiel angekündigt.