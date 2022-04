Leiche auf dem Kirchberg: «Sie hat es nicht verdient, so zu sterben»

Am Sonntagmorgen ist der leblose Körper der 46-jährigen Sonia im Keller eines Restaurants auf dem Kirchberg gefunden worden. Die Frau arbeitete auch in dem Lokal. Sie stammte aus Petacciato in der Region Molise in Italien und hatte ihr Land der Arbeit wegen verlassen. Sie hatte keine Kinder und lebte seit mehreren Jahren mit ihrem Lebensgefährten in Luxemburg. «Sie sollten bald heiraten. Sie arbeitete in dem verdammten Restaurant, in dem sich die Tragödie ereignete», hieß es aus der Gemeinde Petacciato.