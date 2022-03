Mosel : Sie hat für ihre Modemarke alles aufgegeben

THIONVILLE – Elisabeth hat ihren Job als Krankenschwester aufgegeben, um Modedesignerin zu werden. Ein langjähriger Traum, der nun in Erfüllung geht.

1 / 6 Elisabeth hat ihren Job als Krankenschwester aufgegeben, um ihren langjährigen Traum zu erfüllen. L'essentiel Zwei Jahre lang arbeitete sie als Pflegerin in der Anästhesie im INCCI-Haerz-Zenter. Doch im Sommer 2020 entschied sie sich letztendlich dafür, ihren Job aufzugeben und ihre Modemarke Pareli zu gründen. L'essentiel Für ihre ersten Kapsel-Kollektion bietet die ehemalige Grenzgängerin vier Kleidungsstücke an: Einen Rock, ein T-Shirt, ein Top mit Spitze und eine Strickjacke aus Wolle. L'essentiel

«Willkommen in meinem Workshop. Hier befindet sich das Lager von Pareli». So heißt die Modemarke von Elisabeth Pawlik. Die ehemalige Krankenschwester hat alles aufgegeben, um ihren Traum wahr werden zu lassen. Zwei Jahre lang hatte sie als Krankenpflegerin in der Anestesie im INCCI-Haerz-Zenter gearbeitet. «Ich war mit meiner Arbeit nicht glücklich. Es fehlte mir etwas» erzählt die junge Frau aus Thionville. Im Sommer 2020 hat sie sich dazu durchgerungen, ein neues Kapitel in ihrem Berufsleben aufzuschlagen und ihre eigene Modemarke zu gründen.

Am 1. September 2020 begann die junge Unternehmerin an ihrer ersten Kollektion zu arbeiten. Ein Jahr später – im November 2021 – nahm ihr Projekt Gestalt an, indem sie mit ihrer Marke aus Frankreich online ging. Ein Projekt, das die 38-Jährige übrigens ganz allein durchführt.

«Ich bin in diesem Milieu aufgewachsen»

Für ihre erste Kollektion bietet die ehemalige Grenzgängerin vier Kleidungsstücke an: Einen Rock, ein T-Shirt, ein Top mit Spitze und eine Strickjacke aus Wolle, «die allen passt», so Pawlik. Pareli bietet Größen von 32 bis 54 und schmeichelt jeder Figur. Die Preise liegen zwischen 100 und 300 Euro pro Stück.

Für Elisabeth war Mode schon immer eine Leidenschaft. «Als ich jünger war, war ich von Schneiderinnen umgeben: Meine Mutter, meine Stiefmutter und meine Großmutter haben Klamotten für meine Puppen genäht. Ich bin in diesem Milieu aufgewachsen», sagt sie. Als sie im Lycée war, habe sie bereits Kleider gezeichnet – unter anderem Damenkostüme.

Eine tief verankerte Lust

Die Idee, ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf zu machen, war zwar in Elisabeths Kopf, ließ sich aber nicht wie geplant umsetzen. Da sich die Design-Schulen, die sie interessierten, in Paris befanden und die Lothringerin damals nicht bereit war, ihre Heimat zu verlassen, entschied sie sich stattdessen für eine Karriere als Krankenpflegerin – zuerst im CHR Metz Thionville, und danach in Luxemburg. «Ich mochte meinen Beruf als Krankenpflegerin, aber die Lust etwas zu erschaffen war tief in mir verankert», sagt sie.

Bisher sind die Kleidungsstücke der Marke nur online erhältlich. Aber die Unternehmerin zielt darauf ab, sich zu entwickeln und in Zukunft sowohl in Frankreich als auch in Luxemburg ihre Kreationen anzubieten.