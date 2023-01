Doktor Sex: «Sie hat mich beim Sex anal stimuliert!»

Antwort von Doktor Sex

Willkommen im Beziehungsalltag! Zeigen musst du deiner neuen Freundin nichts. Aber mit ihr reden, würde total Sinn machen. Sag ihr, dass du so nicht stimuliert werden magst. Und lasse sie wissen, dass du Scham empfindest und auch Angst hast, sie zu enttäuschen. Die Praktiken und Techniken, die beim Sex zur Anwendung gelangen, müssen immer ausgehandelt werden. Dass dabei Hemmungen auftreten können, liegt in der Natur der Sache. Über Sex reden muss gelernt werden und oft hilft dabei nur der Sprung ins kalte Wasser.

Auch wenn deine Partnerin vermutlich selber ebenfalls Spaß hat, wenn sie dich anal stimuliert, macht sie es trotzdem in erster Linie für dich. Daher wird sie deine Information sicher dankbar aufnehmen. Vielleicht bittet sie dich sogar darum, ihr zu sagen, was du stattdessen alles magst beim Sex. Möglicherwiese hat sie aber auch Lust, mit dir über deine Scham zu sprechen. Vielleicht, weil sie weiß, dass es für viele Heteromänner ein Problem ist, sich im Bereich des Damms und des Anus berühren zu lassen, weil sie sexuelle Handlungen in diesem Körperbereich mit Homosexualität in Verbindung bringen.