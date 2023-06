Fall Maddie: «Sie hat nicht geschrien» – dieser Satz soll die Polizei zu Christian Brückner geführt haben

Der Hauptverdächtige im Fall Maddie schrieb einen Brief an einen Journalisten, um ihm zu erklären, warum er unschuldig sei. Dabei erwähnt er einen Satz, der zu den Ermittlungen führte.

Der deutsche Christian Brückner, der im Fall des Verschwindens von Madeleine McCann als Hauptverdächtiger gilt, äußerte sich in einem Brief an einen britischen Journalisten zum Fall des seit Mai 2007 vermissten Mädchens. Der handgeschriebene Brief gibt dabei einen Einblick in die Gedankenwelt des verurteilten Brückners.

Der Tatverdächtige wirkt verzweifelt, als er versucht, die Behörden und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass er mit der Entführung von Maddie McCann nichts zu tun habe. Doch an einer Stelle wirkt ein Satz fast wie ein Geständnis: «Sie hat nicht geschrien», schreibt der Deutsche.

Kronzeuge sagte einen Satz zur Polizei – dann wurde ermittelt

Brückner erklärt dem Journalisten in einer Passage, wie er ins Visier des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) geriet. Dabei erwähnt er das angebliche Gespräch mit einem Kronzeugen im Fall: Helge Busching. Der Kleinkriminelle und Brückner sollen sich im Frühjahr 2008 in Spanien gesehen haben. Die beiden wohnten schon lange nicht mehr in Portugal.

Busching meinte, in Portugal gebe es wegen des verschwundenen Mädchens zu viele Probleme, die Polizei sei zu viel unterwegs. An der Stelle soll Brückner gesagt haben: «Ja, sie hat nicht geschrien.» Genau diesen Satz soll Busching wenig später bei der Polizei erwähnt haben. Laut Brückner hat sein ehemaliger Kumpel gelogen, um frühzeitig aus einer Haftstrafe in Griechenland freizukommen. Dies wiederum verneint Busching: Er gibt an, die gegen ihn verhängte Haft wegen Menschenhandels komplett abgesessen zu haben.

Behörden nahmen Busching offenbar ernst

Brückners Anwalt Friedrich Fülscher sagt zur «Bild»-Zeitung: «Zunächst muss festgestellt werden, ob es überhaupt zu so einem Gespräch gekommen ist. Andere Zeugen haben abweichende Angaben gemacht, nämlich dass so ein Gespräch nie stattgefunden hat.»

Die Ermittler und Ermittlerinnen scheinen Busching allerdings ernst zu nehmen: Die Grabungen, die die Polizei derzeit am Rande des Arade-Stausees in Portugal durchführt, wurden durch einen Tipp eines Informanten initiiert. Dieser soll gegenüber den Behörden die Aussagen der beiden Kronzeugen, Manfred Seyferth und Helge Busching, bestätigt haben, dass jene in das Haus des Hauptverdächtigen Christian Brückner eingebrochen sind, als dieser im Gefängnis war.