Doktor Sex : «Sie hatte schon Sex – ich noch nicht!»

Ben ist eifersüchtig, da er noch ganz unerfahren ist, während seine neue Freundin schon einiges erlebt hat. Wie kann er diese unangenehmen Emotionen überwinden?

Frage von Ben (19) an Doktor Sex

Ich bin seit drei Monaten in einer Beziehung. Wir haben es gut und kommen uns immer näher. Aber wenn es um unsere Sexualität geht, habe ich ein mulmiges Gefühl im Bauch.

Im Gegensatz zu ihr hatte ich bisher noch keine Beziehung und auch noch nie Sex. Dies belastet mich und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin eifersüchtig auf ihren Ex und das, was sie zusammen hatten.

Ich habe schon ein paar Mal mit ihr darüber geredet, aber die Gespräche brachten mich nicht weiter. Mache ich etwas falsch, dass ich nicht über meine Eifersucht hinwegkomme? Und was kann ich gegen dieses unangenehme Gefühl machen?

Antwort von Doktor Sex

Eifersucht ist unangenehm! Sie entsteht durch die Fantasien und Vorstellungen, dass der geliebte Mensch mit jemand anderem etwas erlebt oder in der Vergangenheit erlebt hat, von dem man glaubt, es sei gleichwertig oder gar besser als all das, was man selber mit ihm oder ihr hat.