San Juan: Sie hielten die Beziehung geheim – Miss Puerto Rico heiratet Miss Argentina

In einem Video zeigten sie Momente aus ihrer Beziehung, die sie bis dahin geheim gehalten hatten.

Die beiden Models und Misswahl-Siegerinnen Mariana Varela (26) aus Argentinien und Fabiola Valentín (22) aus Puerto Rico haben auf Instagram bekanntgegeben, dass sie am Wochenende geheiratet haben. Seit 2020 seien die zwei ineinander verliebt und haben dies aber vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. «Nachdem wir beschlossen hatten, unsere Beziehung privat zu halten, öffnen wir an einem ganz besonderen Tag nun die Türen für euch», schrieben sie auf Instagram.

Im Video zeigen sie Erinnerungen aus ihrer Beziehung – gemeinsame Urlaube, Küsse, der Antrag und ihre Hochzeit. Diese scheint in einem kleineren Kreis stattgefunden zu haben. Im Video stehen sie in ihren Hochzeitsoutfits vor dem Standesamt in San Juan , Fabiola trägt ein kurzes Kleid und Mariana einen Anzug.