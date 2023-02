Erdbeben in Türkei und Syrien: Sie hören Stimmen und können nicht helfen – wie geht man damit um?

Grundsätzlich sei das Wichtigste nach einer Katastrophe, den Leuten ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Bei einem Erdbeben sei das aber schwierig. «Alles, was bisher als sicher galt, wird im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert.»

Die Zahl der Toten nach den Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion ist bis Freitagmorgen auf mehr als 21.000 gestiegen . Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern läuft weiterhin auf Hochtouren. Neben den direkt Betroffenen sind auch die Helferinnen und Helfer seien mit belastenden Situationen konfrontiert.

Frau Strickner, Betroffene sind mit Zerstörung und Tod konfrontiert. Was macht das mit diesen Menschen?

Es wäre anmaßend zu denken, wir wissen, was diese Menschen gerade durchmachen. Mit Sicherheit aber werden Ohnmacht, Hilflosigkeit und Entsetzen die vorherrschenden Gefühle sein. Die Reaktionen, die auf vielen Ebenen ablaufen können, sind sehr individuell und verändern sich auch. Aktuell sind wahrscheinlich viele im Überlebensmodus. Das Ausmaß der Folgen und möglicher Traumatisierungen ist nicht absehbar und kann sich erst einige Wochen nach dem Ereignis zeigen.

Angehörige hören Stimmen unter den Trümmern, können aber nicht helfen. Wie geht man damit um?

Das sind unvorstellbar schwierige und potenziell höchst traumatisierende Situationen. Die Leute befinden sich in einer immensen Stresssituation. Innert kürzester Zeit können die Betroffenen verschiedene Phasen durchlaufen, so zum Beispiel Tatendrang, Hilflosigkeit, Entsetzen und Verzweiflung. Viele Betroffene berichten auch, während des Ereignisses gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen zu haben. Das ist eine Form der Abspaltung, die dem Überleben dienlich ist.

Welche Unterstützung benötigen die Betroffenen?

Grundsätzlich ist das Wichtigste nach einer Katastrophe, den Leuten ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Das ist bei einem Erdbeben aber unglaublich schwierig. Alles, was bisher als sicher galt, wird im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert. Zudem dauert der Schrecken wegen all der Nachbeben an. Das kann sehr traumatisierend sein. Der zweite wichtige Faktor für die Zeit danach ist ein gutes soziales Netz. Wenn dieses nicht vorhanden ist oder durch den Tod zerstört wird, ist das die größte Herausforderung.